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Ощадбанк виставив
на продаж два заводи

Ощадбанк виставив на продаж два заводи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24

Ощадбанк виставив на продаж два заводи

Пропонуємо до обговорення:
Державний Ощадбанк виставив на електронний аукціон OpenMarket (держпідприємство СЕТАМ) комплекс будівель та обладнання олійно-екстракційного заводу та заводу модифікованих жирів у Кропивницькому, повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Дивися повний текст Ощадбанк виставив на продаж два заводи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:47

Завод в Кропивницком это тот за который экс нардеп и владелец товарищ Берёзкин получил и стырил 20 лямов баксов кредита? Очень выгодный обменный курс я вам скажу. Интересно какой откат кореш кролика по фамилии Пышный получил?
Ratatui
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