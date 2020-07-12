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Ощадбанк виставив на продаж два заводи
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:24
Пропонуємо до обговорення:
Державний Ощадбанк виставив на електронний аукціон OpenMarket (держпідприємство СЕТАМ) комплекс будівель та обладнання олійно-екстракційного заводу та заводу модифікованих жирів у Кропивницькому, повідомляє прес-служба Мін'юсту.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 21:47
Завод в Кропивницком это тот за который экс нардеп и владелец товарищ Берёзкин получил и стырил 20 лямов баксов кредита? Очень выгодный обменный курс я вам скажу. Интересно какой откат кореш кролика по фамилии Пышный получил?
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Ratatui
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 01:33
Ratatui написав:
Завод в Кропивницком это тот за который экс нардеп и владелец товарищ Берёзкин получил и стырил 20 лямов баксов кредита? Очень выгодный обменный курс я вам скажу. Интересно какой откат кореш кролика по фамилии Пышный получил?
Очень пышный откат.
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