Це пов'язано із запуском нового Єдиного державного реєстру.
Дивися повний текст В Україні у серпні тимчасово призупинять реєстрацію юросіб та ФОПів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:45
В Україні у серпні тимчасово призупинять реєстрацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні у серпні тимчасово призупинять реєстрацію юросіб та ФОПів.
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