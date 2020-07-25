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В Україні у серпні тимчасово
призупинять реєстрацію...

В Україні у серпні тимчасово призупинять реєстрацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:45

В Україні у серпні тимчасово призупинять реєстрацію...

Пропонуємо до обговорення:
Це пов'язано із запуском нового Єдиного державного реєстру.

Дивися повний текст В Україні у серпні тимчасово призупинять реєстрацію юросіб та ФОПів.
R2
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