Про це пише "Ціна держави"
Дивися повний текст Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн (інфографіка).
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Додано: Чет 30 лип, 2020 21:53
Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн (інфографіка).
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:53
Страна вечных должников. Еще немного и будут выставлять счета по ИНН.
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