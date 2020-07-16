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Борг на кожного українця
зростає: вже по 54 тис. грн...

Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:53

Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Ціна держави"

Дивися повний текст Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:53

Страна вечных должников. Еще немного и будут выставлять счета по ИНН.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:55

  ruvex написав:Страна вечных должников. Еще немного и будут выставлять счета по ИНН.

Дорваться к власти, набрать долгов, разворовать страну, содрать последнюю рубашку с народа, свалить за бугор.
А там за бугром все это только приветствуется. Все как в игре Agario.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:34

  p_a_l написав:
  ruvex написав:Страна вечных должников. Еще немного и будут выставлять счета по ИНН.

Дорваться к власти, набрать долгов, разворовать страну, содрать последнюю рубашку с народа, свалить за бугор.
А там за бугром все это только приветствуется. Все как в игре Agario.

Один вопрос: что ж такое умное местное население допускает к власти такой контингент?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:30

  _hunter написав:
  p_a_l написав:
  ruvex написав:Страна вечных должников. Еще немного и будут выставлять счета по ИНН.

Дорваться к власти, набрать долгов, разворовать страну, содрать последнюю рубашку с народа, свалить за бугор.
А там за бугром все это только приветствуется. Все как в игре Agario.

Один вопрос: что ж такое умное местное население допускает к власти такой контингент?..

Население такое же. Оно прожило всю жизнь с лозунгом "Тащи с завода каждый гвоздь - Ты здесь хозяин,а не гость" :mrgreen:
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