Про це пише "Ціна держави"
Дивися повний текст Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:53
Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн (інфографіка).
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:53
Страна вечных должников. Еще немного и будут выставлять счета по ИНН.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:55
Дорваться к власти, набрать долгов, разворовать страну, содрать последнюю рубашку с народа, свалить за бугор.
А там за бугром все это только приветствуется. Все как в игре Agario.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:34
Один вопрос: что ж такое умное местное население допускает к власти такой контингент?..
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:30
Население такое же. Оно прожило всю жизнь с лозунгом "Тащи с завода каждый гвоздь - Ты здесь хозяин,а не гость"
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:53
ssnet И никому в голову не приходит мысль, что виновата правящая элита, которая сначала развалила советы и присвоила вклады, потом замутили черноморское пароходство, присвоили заводы фабрики и начали исполнять приказы МВФ, теперь висит долг и это виновато население которое тащило гвозди с завода и голосовало не за тех? Или в Беларуси не воровали гвозди с заводов? Почему у них нет таких долгов? Пора выключать барана из телевизора и включать голову....
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:13
Так а кто еще этой элите за бутылку водки ваучеры после развала совка отдавал? Кто совок назад не собрал? Или, может, таки за тех этот народ голосовал? -- один "нелигитимный" чего стоит...
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|