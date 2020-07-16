Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн...

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spread написав:ssnet И никому в голову не приходит мысль, что виновата правящая элита, которая сначала развалила советы и присвоила вклады, потом замутили черноморское пароходство, присвоили заводы фабрики и начали исполнять приказы МВФ, теперь висит долг и это виновато население которое тащило гвозди с завода и голосовало не за тех? Или в Беларуси не воровали гвозди с заводов? Почему у них нет таких долгов? Пора выключать барана из телевизора и включать голову....
Это правящая элита выпускала вечно ломающиеся автомобили, стиральные машины и прочее ? Заводы-фабрики которые , корме товаров для военки с дикой себестоимостью, выпускали всякую дрянь. "черноморское пароходство" - а там что-то годное было ? Вон авиакомпании выкидывают вполне себе годные двухэтажные Боинги И Аербасы просто потому что они экономически не выгодны.
spread написав:ssnet И никому в голову не приходит мысль, что виновата правящая элита, которая сначала развалила советы и присвоила вклады, потом замутили черноморское пароходство, присвоили заводы фабрики и начали исполнять приказы МВФ, теперь висит долг и это виновато население которое тащило гвозди с завода и голосовало не за тех? Или в Беларуси не воровали гвозди с заводов? Почему у них нет таких долгов? Пора выключать барана из телевизора и включать голову....
Это правящая элита выпускала вечно ломающиеся автомобили, стиральные машины и прочее ? Заводы-фабрики которые , корме товаров для военки с дикой себестоимостью, выпускали всякую дрянь. "черноморское пароходство" - а там что-то годное было ? Вон авиакомпании выкидывают вполне себе годные двухэтажные Боинги И Аербасы просто потому что они экономически не выгодны.
Настроили раньше всякой дряни, заводы, инфраструктуру... которая постоянно используется для выдойки страны этой Ылитой, не способной больше ничего претворить в жизнь за четверть века.
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spread написав:ssnet И никому в голову не приходит мысль, что виновата правящая элита, которая сначала развалила советы и присвоила вклады, потом замутили черноморское пароходство, присвоили заводы фабрики и начали исполнять приказы МВФ, теперь висит долг и это виновато население которое тащило гвозди с завода и голосовало не за тех? Или в Беларуси не воровали гвозди с заводов? Почему у них нет таких долгов? Пора выключать барана из телевизора и включать голову....
Это правящая элита выпускала вечно ломающиеся автомобили, стиральные машины и прочее ? Заводы-фабрики которые , корме товаров для военки с дикой себестоимостью, выпускали всякую дрянь. "черноморское пароходство" - а там что-то годное было ? Вон авиакомпании выкидывают вполне себе годные двухэтажные Боинги И Аербасы просто потому что они экономически не выгодны.
В моем городе (именно в городе , а не области) с населением порядка 200 - 250 тыс.чел. был завод электронных микроскопов (на 1991 г. можно сказать передовая отрасль микроэлектроники), несколько крупных станко-машиностроительных заводов, литейный завод, мясокомбинат, пивзавод, фарфоровый завод, завод РТИ (резинотехника), один из крупнейших заводов по производсту мин удобрений, пара тепличных комплексов...... и много чего другого. Это всё порезали на металл, растащили и за 30 лет ничего более менее сопоставимого не построили.... А СССР вам был плохой значит? Вы .... по дорогам ходите построенным тогда и хватает совести плохо говорить о своей истории?