Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:25

  spread написав:ssnet И никому в голову не приходит мысль, что виновата правящая элита, которая сначала развалила советы и присвоила вклады, потом замутили черноморское пароходство, присвоили заводы фабрики и начали исполнять приказы МВФ, теперь висит долг и это виновато население которое тащило гвозди с завода и голосовало не за тех? Или в Беларуси не воровали гвозди с заводов? Почему у них нет таких долгов? Пора выключать барана из телевизора и включать голову....

Это правящая элита выпускала вечно ломающиеся автомобили, стиральные машины и прочее ? :mrgreen: Заводы-фабрики которые , корме товаров для военки с дикой себестоимостью, выпускали всякую дрянь. "черноморское пароходство" - а там что-то годное было ? Вон авиакомпании выкидывают вполне себе годные двухэтажные Боинги И Аербасы просто потому что они экономически не выгодны.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:47

  ssnet написав:
  spread написав:ssnet И никому в голову не приходит мысль, что виновата правящая элита, которая сначала развалила советы и присвоила вклады, потом замутили черноморское пароходство, присвоили заводы фабрики и начали исполнять приказы МВФ, теперь висит долг и это виновато население которое тащило гвозди с завода и голосовало не за тех? Или в Беларуси не воровали гвозди с заводов? Почему у них нет таких долгов? Пора выключать барана из телевизора и включать голову....

Это правящая элита выпускала вечно ломающиеся автомобили, стиральные машины и прочее ? :mrgreen: Заводы-фабрики которые , корме товаров для военки с дикой себестоимостью, выпускали всякую дрянь. "черноморское пароходство" - а там что-то годное было ? Вон авиакомпании выкидывают вполне себе годные двухэтажные Боинги И Аербасы просто потому что они экономически не выгодны.

Настроили раньше всякой дряни, заводы, инфраструктуру... которая постоянно используется для выдойки страны этой Ылитой, не способной больше ничего претворить в жизнь за четверть века.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:19

  svetoch-10 написав:
  komp написав:svetoch-10
Совкодрочеры возбудились! Сказки чем дальше, тем волосатее!

куда нам до вас - гейропейцев....

Мне пришлось поработать на трёх машиностроительных заводах, на десятке я был на практиках и командировках по всему совку, рассказать есть о чём...
Но я скажу о том как стоял в очередях за белым хлебом при Хрущеве, как всю жизнь стоял в очередях за поганой молочкой, как возил конфеты, апельсины и прочую нормальную еду из Москвы, получал по "распределению" 300 грамм сыра в месяц на ребёнка...
Зато СССРу все должны были...
А сейчас мы всем должны, но у меня нет ни малейших проблем с разнообразным и качественным питанием!
Сколько электронных микроскопов нужно Украине, и главное какого качества?
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:16

Под 7,25% в $ и на 12 лет !!! ни одно правительство в мире не занимается таким идиотизмом. За такое чиновников надо садить в тюрьму, за госизмену, коррупцию и нанесение родине ущерба в особо крупных размерах.
sveneld83
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  #<12
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