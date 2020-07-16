Борг на кожного українця зростає: вже по 54 тис. грн...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
spread написав:ssnet И никому в голову не приходит мысль, что виновата правящая элита, которая сначала развалила советы и присвоила вклады, потом замутили черноморское пароходство, присвоили заводы фабрики и начали исполнять приказы МВФ, теперь висит долг и это виновато население которое тащило гвозди с завода и голосовало не за тех? Или в Беларуси не воровали гвозди с заводов? Почему у них нет таких долгов? Пора выключать барана из телевизора и включать голову....
Это правящая элита выпускала вечно ломающиеся автомобили, стиральные машины и прочее ? Заводы-фабрики которые , корме товаров для военки с дикой себестоимостью, выпускали всякую дрянь. "черноморское пароходство" - а там что-то годное было ? Вон авиакомпании выкидывают вполне себе годные двухэтажные Боинги И Аербасы просто потому что они экономически не выгодны.
spread написав:ssnet И никому в голову не приходит мысль, что виновата правящая элита, которая сначала развалила советы и присвоила вклады, потом замутили черноморское пароходство, присвоили заводы фабрики и начали исполнять приказы МВФ, теперь висит долг и это виновато население которое тащило гвозди с завода и голосовало не за тех? Или в Беларуси не воровали гвозди с заводов? Почему у них нет таких долгов? Пора выключать барана из телевизора и включать голову....
Это правящая элита выпускала вечно ломающиеся автомобили, стиральные машины и прочее ? Заводы-фабрики которые , корме товаров для военки с дикой себестоимостью, выпускали всякую дрянь. "черноморское пароходство" - а там что-то годное было ? Вон авиакомпании выкидывают вполне себе годные двухэтажные Боинги И Аербасы просто потому что они экономически не выгодны.
Настроили раньше всякой дряни, заводы, инфраструктуру... которая постоянно используется для выдойки страны этой Ылитой, не способной больше ничего претворить в жизнь за четверть века.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
komp написав:svetoch-10 Совкодрочеры возбудились! Сказки чем дальше, тем волосатее!
куда нам до вас - гейропейцев....
Мне пришлось поработать на трёх машиностроительных заводах, на десятке я был на практиках и командировках по всему совку, рассказать есть о чём... Но я скажу о том как стоял в очередях за белым хлебом при Хрущеве, как всю жизнь стоял в очередях за поганой молочкой, как возил конфеты, апельсины и прочую нормальную еду из Москвы, получал по "распределению" 300 грамм сыра в месяц на ребёнка... Зато СССРу все должны были... А сейчас мы всем должны, но у меня нет ни малейших проблем с разнообразным и качественным питанием! Сколько электронных микроскопов нужно Украине, и главное какого качества?
Под 7,25% в $ и на 12 лет !!! ни одно правительство в мире не занимается таким идиотизмом. За такое чиновников надо садить в тюрьму, за госизмену, коррупцию и нанесение родине ущерба в особо крупных размерах.