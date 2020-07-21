Про це повідомляє пресслужба установи.
Дивися повний текст Мін'юст почне продавати в’язниці вже цього літа.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:23
Мін'юст почне продавати в’язниці вже цього літа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст почне продавати в’язниці вже цього літа.
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:23
Та поставьте на верховной раде и АП решотки и не парьтесь, не ошибетесь :)
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:31
Только всех созывов и потом продать, как пассив.
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