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Мін'юст почне продавати
в’язниці вже цього літа

Мін'юст почне продавати в’язниці вже цього літа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:23

Мін'юст почне продавати в’язниці вже цього літа

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба установи.

Дивися повний текст Мін'юст почне продавати в’язниці вже цього літа.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:23

Та поставьте на верховной раде и АП решотки и не парьтесь, не ошибетесь :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:31

  Igorten написав:Та поставьте на верховной раде и АП решотки и не парьтесь, не ошибетесь :)

Только всех созывов и потом продать, как пассив.
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