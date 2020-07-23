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Мінцифри планує адресну
допомогу для нездатних...

Мінцифри планує адресну допомогу для нездатних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:37

Мінцифри планує адресну допомогу для нездатних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу заявив заступник голови Мінцифри Олександр Шелест.

Дивися повний текст Мінцифри планує адресну допомогу для нездатних оплачувати базовий доступ до інтернету.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:37

раньше говорили, что обещанного 3 года ждут...
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