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Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 02:31
Пропонуємо до обговорення:
Бізнес-спільнота закликає не підтримувати законопроєкт №3933, який встановлює особливе оподаткування для IT-спеціалістів.
Дивися повний текст Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює оподаткування в IT-сфері
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 02:31
а что третью группу ЕН для фопов отменять будут?
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