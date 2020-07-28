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Бізнес виступив проти
законопроєкту, який змінює...

Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 02:31

Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес-спільнота закликає не підтримувати законопроєкт №3933, який встановлює особливе оподаткування для IT-спеціалістів.

Дивися повний текст Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює оподаткування в IT-сфері.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 02:31

а что третью группу ЕН для фопов отменять будут?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:50

  Амвросий написав:а что третью группу ЕН для фопов отменять будут?

Мне кажется что скоро отменят все группы. И упрощенку как таковую.
В третью группу также входят те кто не втискивается в лимиты второй. Там не только ITшники.
Зе-Чмо
p_a_l
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