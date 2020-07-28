Бізнес-спільнота закликає не підтримувати законопроєкт №3933, який встановлює особливе оподаткування для IT-спеціалістів.
Дивися повний текст Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює оподаткування в IT-сфері.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 02:31
Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює оподаткування в IT-сфері.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:50
Мне кажется что скоро отменят все группы. И упрощенку как таковую.
В третью группу также входят те кто не втискивается в лимиты второй. Там не только ITшники.
Зе-Чмо
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