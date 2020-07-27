У другому кварталі поточного року Рада бізнес-омбудсмена (РБО) розглянула 385 звернень підприємців.
Дивися повний текст У бізнес-омбудсмена озвучили зростаючу проблему українських підприємців.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:43
У бізнес-омбудсмена озвучили зростаючу проблему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У бізнес-омбудсмена озвучили зростаючу проблему українських підприємців.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:43
Жалоб было бы в сотни раз больше, если бы знали что куда то можно жаловаться.
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