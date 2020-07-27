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У бізнес-омбудсмена озвучили
зростаючу проблему...

У бізнес-омбудсмена озвучили зростаючу проблему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:43

У бізнес-омбудсмена озвучили зростаючу проблему...

Пропонуємо до обговорення:
У другому кварталі поточного року Рада бізнес-омбудсмена (РБО) розглянула 385 звернень підприємців.

Дивися повний текст У бізнес-омбудсмена озвучили зростаючу проблему українських підприємців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:43

Жалоб было бы в сотни раз больше, если бы знали что куда то можно жаловаться.
p_a_l
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