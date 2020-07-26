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5 гарячих вакансій із
зарплатою від 10 000 гривень

5 гарячих вакансій із зарплатою від 10 000 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:56

5 гарячих вакансій із зарплатою від 10 000 гривень

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На сайтах пошуку роботи активно з'являються нові вакансії.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:56

Это лишь 500-1000 долларов. Зачем за такие деньжищи вообще что-то делать?
De Bil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:23

"Бузинес" еще оставшийся "на плаву" думает, что он сейчас лошков по дешевке нагребет. Он и нагребет и именно лошков, которые ничего не умеют )))))
bulkoed
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