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5 гарячих вакансій із зарплатою від 10 000 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:56
Пропонуємо до обговорення:
На сайтах пошуку роботи активно з'являються нові вакансії.
Дивися повний текст 5 гарячих вакансій із зарплатою від 10 000 гривень
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R2
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:23
"Бузинес" еще оставшийся "на плаву" думает, что он сейчас лошков по дешевке нагребет. Он и нагребет и именно лошков, которые ничего не умеют )))))
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bulkoed
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:49
строитель за 10 тыс грязными и с командировками ))) во ржака.
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maksymzp88
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:05
De Bil написав:
Это лишь 500-1000 долларов. Зачем за такие деньжищи вообще что-то делать?
Украина, это не только "шоколадный" Киев. Люди в провинции, работают за гораздо меньшие деньги. В моем городе, 7-8 на руки, за счастье.
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логан1919
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:03
Даа, строитель с образованием и командировками за 10 т, жесть. Там наверное ночью строймагазин открывается.
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pfemidij
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:31
Грустненько, когда считаю 10к хорошей зарплатой, и прям ждут драку за вакансию, очень печально.
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shevchenkoserega
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:54
Предложения с официальной з/п от 10000 -это плевок в лицо. Семью не прокормить, не считая обеспечения детей...
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vasileus52
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:05
Пускай они горят!!!! с такой зарплатой.
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mapamapa
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