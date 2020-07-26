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Дивися повний текст 5 гарячих вакансій із зарплатою від 10 000 гривень.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:56
5 гарячих вакансій із зарплатою від 10 000 гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 гарячих вакансій із зарплатою від 10 000 гривень.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:23
"Бузинес" еще оставшийся "на плаву" думает, что он сейчас лошков по дешевке нагребет. Он и нагребет и именно лошков, которые ничего не умеют )))))
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:05
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:03
Даа, строитель с образованием и командировками за 10 т, жесть. Там наверное ночью строймагазин открывается.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:31
Грустненько, когда считаю 10к хорошей зарплатой, и прям ждут драку за вакансию, очень печально.
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