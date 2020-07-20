Про це повідомляє MOB.
Дивися повний текст Китайська компанія представила електроскутер для міста.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:31
Китайська компанія представила електроскутер для міста
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Дивися повний текст Китайська компанія представила електроскутер для міста.
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