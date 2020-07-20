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Китайська компанія представила
електроскутер для міста

Китайська компанія представила електроскутер для міста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:31

Китайська компанія представила електроскутер для міста

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє MOB.

Дивися повний текст Китайська компанія представила електроскутер для міста.
R2
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спасибо за четкое фото.
vitoauto
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