Болгарія з 31 липня спрощує умови в’їзду для українців в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Дивися повний текст Без карантину та тестів: Болгарія спростила умови в’їзду українцям.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:47
Без карантину та тестів: Болгарія спростила умови в’їзду...
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Дивися повний текст Без карантину та тестів: Болгарія спростила умови в’їзду українцям.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:48
В чем чиновники действительно мастера, так это в умении довести любую ситуацию до абсурда. Когда миром правят старые пердуны и алчные маразматики, он превращается в дурдом.
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