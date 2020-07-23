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Без карантину та тестів: Болгарія
спростила умови в’їзду...

Без карантину та тестів: Болгарія спростила умови в’їзду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:47

Без карантину та тестів: Болгарія спростила умови в’їзду...

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія з 31 липня спрощує умови в’їзду для українців в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Дивися повний текст Без карантину та тестів: Болгарія спростила умови в’їзду українцям.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:48

В чем чиновники действительно мастера, так это в умении довести любую ситуацию до абсурда. Когда миром правят старые пердуны и алчные маразматики, он превращается в дурдом.
demon0983886848
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