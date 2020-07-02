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Huawei вперше обігнав
Apple і Samsung

Huawei вперше обігнав Apple і Samsung
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:00

Huawei вперше обігнав Apple і Samsung

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Громадське з посиланням на аналітичну компанію Canalys.

Дивися повний текст Huawei вперше обігнав Apple і Samsung.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:00

Схоже, китайські компанії можуть непогано себе почувати навіть суто на внутрішньому ринку...
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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