Про це повідомили в "Укртелекомі" агентству "Інтерфакс-Україна".
Дивися повний текст \"Укртелеком\" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4 мільярда за інтернет у селах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:50
"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укртелеком\" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4 мільярда за інтернет у селах.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:10
а разве фонд госимущества не возвращал Укртелеком в государственную собственность несколько лет назад?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:47
Частники это сделают чуть дороже. Качество в 10 раз будет лутше!!! Укртелеком со своей супер скоростью + шансов дозвонится в службу поддержки, тихо курит в стороне!!!
|