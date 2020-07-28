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"Укртелеком" Ахметова пропонує,
щоб Кабмін заплатив 1,4...

"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:50

"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в "Укртелекомі" агентству "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст \"Укртелеком\" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4 мільярда за інтернет у селах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:50

а частные провайдеры за сколько готовы это сделать?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:10

а разве фонд госимущества не возвращал Укртелеком в государственную собственность несколько лет назад?
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:47

Частники это сделают чуть дороже. Качество в 10 раз будет лутше!!! Укртелеком со своей супер скоростью + шансов дозвонится в службу поддержки, тихо курит в стороне!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:16

  maksymzp88 написав:а частные провайдеры за сколько готовы это сделать?

И они за столько готовы -- одна беда -- "не потянут". И покрыть-то они, может и покроют -- только что потом делать?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:37

Да да. Протяните кабель корове в сарай. Ведь про смартфоны и 4G в селах ничего не знают
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:57

  Тракторист написав:а разве фонд госимущества не возвращал Укртелеком в государственную собственность несколько лет назад?

Видимо бросили посреди дороги, и Ахметов обратно подобрал.

А может просто подарили
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:32

А у ахмета рожа не треснет? )
yalta1965
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