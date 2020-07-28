|
|
"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:45
p_a_l написав:
Да да. Протяните кабель корове в сарай. Ведь про смартфоны и 4G в селах ничего не знают
Та во многих селах мобильный интернет не работает. Хотя лучше договорится с мобильными операторами о нормальном покрытии интернетом, чем растягивать новые коммуникации в селах.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1977
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор