Та во многих селах мобильный интернет не работает. Хотя лучше договорится с мобильными операторами о нормальном покрытии интернетом, чем растягивать новые коммуникации в селах.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:45
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:57
кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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