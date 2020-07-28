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"Укртелеком" Ахметова пропонує,
щоб Кабмін заплатив 1,4...

"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:45

  p_a_l написав:Да да. Протяните кабель корове в сарай. Ведь про смартфоны и 4G в селах ничего не знают

Та во многих селах мобильный интернет не работает. Хотя лучше договорится с мобильными операторами о нормальном покрытии интернетом, чем растягивать новые коммуникации в селах.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:57

  ssnet написав:лучше договорится с мобильными операторами о нормальном покрытии интернетом

кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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