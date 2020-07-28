кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:57
кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:16
А мобильные операторы это сделают качественней 100% Укртелеком это еще та контора.
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