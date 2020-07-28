кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:57
кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:16
А мобильные операторы это сделают качественней 100% Укртелеком это еще та контора.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:23
Re:
А по 200 грн с клиента в месяц укретелеком назад государству вернет?
p.s. Предлагающие мобильный интернет пусть подскажут сколько стоит безлимит хотя бы на скорости 3g
p.p.s. Немного арифметики 3,9 тыс сел * 200 домовладений * 180 грн в месяц = 140 млн в месяц, то есть, свои инвестиции Укртелеком отобъет за год, ну ОК, за 2, если учитывать расходы на поддержку даже по завышенным тарифам. Зачем доить бюджет? Или прибыль потом тоже 50/50?
Додано: Суб 01 сер, 2020 06:00
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