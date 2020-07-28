кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:57
кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:16
А мобильные операторы это сделают качественней 100% Укртелеком это еще та контора.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:23
Re:
А по 200 грн с клиента в месяц укретелеком назад государству вернет?
p.s. Предлагающие мобильный интернет пусть подскажут сколько стоит безлимит хотя бы на скорости 3g
p.p.s. Немного арифметики 3,9 тыс сел * 200 домовладений * 180 грн в месяц = 140 млн в месяц, то есть, свои инвестиции Укртелеком отобъет за год, ну ОК, за 2, если учитывать расходы на поддержку даже по завышенным тарифам. Зачем доить бюджет? Или прибыль потом тоже 50/50?
Додано: Суб 01 сер, 2020 06:00
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:37
перешёл на мобильный интернет вместо стационарного полгода назад - 20 ГБ за 60 грн.
израсходовать больше 50 ГБ (150 грн.) за месяц пока не удавалось, что вполне сопоставимо со стоимостью стационарного интернета (мой моследний тариф был 160 грн. в месяц)...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:39
Re:
Додано: Суб 01 сер, 2020 17:15
думаю что они готовы только за дорого.
А так давно уже пора выделить денег из бюджета и обязать Укртелеком проводить инет в любой сарай любого села. и цена должна быть не больше 1% мин ЗП в месяц (т.е. около 50 грн.)
ато в 21 веке, а люди по сёлам без инета сидят
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|