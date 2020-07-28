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"Укртелеком" Ахметова пропонує,
щоб Кабмін заплатив 1,4...

"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:57

  ssnet написав:лучше договорится с мобильными операторами о нормальном покрытии интернетом

кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:16

А мобильные операторы это сделают качественней 100% Укртелеком это еще та контора.
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:23

Re:

А по 200 грн с клиента в месяц укретелеком назад государству вернет?

p.s. Предлагающие мобильный интернет пусть подскажут сколько стоит безлимит хотя бы на скорости 3g

p.p.s. Немного арифметики 3,9 тыс сел * 200 домовладений * 180 грн в месяц = 140 млн в месяц, то есть, свои инвестиции Укртелеком отобъет за год, ну ОК, за 2, если учитывать расходы на поддержку даже по завышенным тарифам. Зачем доить бюджет? Или прибыль потом тоже 50/50?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 06:00

  maksymzp88 написав:а частные провайдеры за сколько готовы это сделать?


кто-ж им разрешит это сделать? :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:37

  Giroi написав:Предлагающие мобильный интернет пусть подскажут сколько стоит безлимит хотя бы на скорости 3g

перешёл на мобильный интернет вместо стационарного полгода назад - 20 ГБ за 60 грн.
https://www.lifecell.ua/ru/mobilnaya-sv ... net-zhara/
израсходовать больше 50 ГБ (150 грн.) за месяц пока не удавалось, что вполне сопоставимо со стоимостью стационарного интернета (мой моследний тариф был 160 грн. в месяц)...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:39

Re:

  maksymzp88 написав:а частные провайдеры за сколько готовы это сделать?
так частники это делать и будут. УТ разогнал всех свои кадры... У них ничего практически уже и нет.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:15

  maksymzp88 написав:а частные провайдеры за сколько готовы это сделать?

думаю что они готовы только за дорого.

А так давно уже пора выделить денег из бюджета и обязать Укртелеком проводить инет в любой сарай любого села. и цена должна быть не больше 1% мин ЗП в месяц (т.е. около 50 грн.)
ато в 21 веке, а люди по сёлам без инета сидят
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:17

Re:

  uaprofi написав:А так давно уже пора выделить денег из бюджета и обязать Укртелеком проводить инет в любой сарай любого села.
С головой дружите? Вам открытым текстом говорят УТ просрал всю свою материально техническую базу, там некому работать..два монтера и пол трактора на областной центр и все.....УТ если дать деньги то он единственное что сможет это найти подрядчиков частных которые протянут что то там в село. Но вопрос .. а зачем тогда нам прокладка в виде УТ если можно и напрямую найти подрядчика?
Джон
 
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  #<12
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