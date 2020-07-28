Додано: Вів 04 сер, 2020 02:56

Тракторист написав: кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет... кроме покрытия надо ещё и нормальные цены на мобильный интернет...

Тракторист написав: перешёл на мобильный интернет вместо стационарного полгода назад - 20 ГБ за 60 грн.

https://www.lifecell.ua/ru/mobilnaya-sv ... net-zhara/

израсходовать больше 50 ГБ (150 грн.) за месяц пока не удавалось, что вполне сопоставимо со стоимостью стационарного интернета (мой моследний тариф был 160 грн. в месяц)... перешёл на мобильный интернет вместо стационарного полгода назад - 20 ГБ за 60 грн.израсходовать больше 50 ГБ (150 грн.) за месяц пока не удавалось, что вполне сопоставимо со стоимостью стационарного интернета (мой моследний тариф был 160 грн. в месяц)...

_hunter написав: В этих расчетах "маленькая" проблемка есть: процентах в 90 этих сел "этот ваш тырнет" нафиг никому не сдался, еще и за такие "деньжищи". Поэтому "время отбития инвестиций" можно смело множить на 10, ну ОК -- на 9. В этих расчетах "маленькая" проблемка есть: процентах в 90 этих сел "этот ваш тырнет" нафиг никому не сдался, еще и за такие "деньжищи". Поэтому "время отбития инвестиций" можно смело множить на 10, ну ОК -- на 9.

Сам себе противоречишь. Ну да ладно.Если только фейсбук, ютуб и т.д., то есть режим использования чисто телефонный, то 20-50 Гб на не большую семью хватит. Но только выходишь за рамки серфинга - уже все.50 Гб - это всего лишь 40 часов видео 720p на ютубе, а это не самое высокое качество, но сносное. То есть, для семьи из 4-х человек - это на каждого члена семьи всего 20 минут в день видео контента сносного качества.Да, возможно, но я бы проверил цифру 90%, лично я был в селах без Укртелекома, и ни в одном из них нет такой ситуации как ты описал, то есть, в селах есть люди, дети, компьютеры.Вот статья на эту тему:biz.liga.net/all/telekom/article/tsifrovoy-razryv-pochemu-ukrainskie-sela-ostayutsya-bez-internetaСам Укртелеком оценивал срок окупаемости в 5 лет.