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"Укртелеком" Ахметова пропонує,
щоб Кабмін заплатив 1,4...

"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:55

  Giroi написав:Да, возможно, но я бы проверил цифру 90%, лично я был в селах без Укртелекома, и ни в одном из них нет такой ситуации как ты описал, то есть, в селах есть люди, дети, компьютеры.
Вот статья на эту тему:
biz.liga.net/all/telekom/article/tsifrovoy-razryv-pochemu-ukrainskie-sela-ostayutsya-bez-interneta
Сам Укртелеком оценивал срок окупаемости в 5 лет.

От Киева хотя бы километров на 20 отъехать не пробовал?..
Опять же -- компьютеры должны не просто "быть" -- их нужно минимальное количество: тут в столице некоторые новострои провайдеры подключать не хотят -- типа "да ну, мороки много, вы сходу 100 квартир хотя бы найдите для поключения".
-- а тут село за фиг знает сколько сотен километров на те же 100 хат.

Какая, нафиг, окупаемость -- если они проект целиком за бюджетные деньги реализовать хотят?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09

Re:

  _hunter написав:Какая, нафиг, окупаемость -- если они проект целиком за бюджетные деньги реализовать хотят?
Они ничего не хотят реализовывать, а просто распилить деньги. ...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:29

  Джон написав:
  _hunter написав:Какая, нафиг, окупаемость -- если они проект целиком за бюджетные деньги реализовать хотят?
Они ничего не хотят реализовывать, а просто распилить деньги. ...

Если государство само предлагает -- почему бы и нет?.. -- повторюсь: других _местных_ кандидатов, способных такой проект поднять -- всеравно нет.
_hunter
 
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