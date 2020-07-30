"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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Giroi написав:Да, возможно, но я бы проверил цифру 90%, лично я был в селах без Укртелекома, и ни в одном из них нет такой ситуации как ты описал, то есть, в селах есть люди, дети, компьютеры. Вот статья на эту тему: biz.liga.net/all/telekom/article/tsifrovoy-razryv-pochemu-ukrainskie-sela-ostayutsya-bez-interneta Сам Укртелеком оценивал срок окупаемости в 5 лет.
От Киева хотя бы километров на 20 отъехать не пробовал?.. Опять же -- компьютеры должны не просто "быть" -- их нужно минимальное количество: тут в столице некоторые новострои провайдеры подключать не хотят -- типа "да ну, мороки много, вы сходу 100 квартир хотя бы найдите для поключения". -- а тут село за фиг знает сколько сотен километров на те же 100 хат.
Какая, нафиг, окупаемость -- если они проект целиком за бюджетные деньги реализовать хотят?