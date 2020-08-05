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"Укртелеком" Ахметова пропонує,
щоб Кабмін заплатив 1,4...

"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:55

  Giroi написав:Да, возможно, но я бы проверил цифру 90%, лично я был в селах без Укртелекома, и ни в одном из них нет такой ситуации как ты описал, то есть, в селах есть люди, дети, компьютеры.
Вот статья на эту тему:
biz.liga.net/all/telekom/article/tsifrovoy-razryv-pochemu-ukrainskie-sela-ostayutsya-bez-interneta
Сам Укртелеком оценивал срок окупаемости в 5 лет.

От Киева хотя бы километров на 20 отъехать не пробовал?..
Опять же -- компьютеры должны не просто "быть" -- их нужно минимальное количество: тут в столице некоторые новострои провайдеры подключать не хотят -- типа "да ну, мороки много, вы сходу 100 квартир хотя бы найдите для поключения".
-- а тут село за фиг знает сколько сотен километров на те же 100 хат.

Какая, нафиг, окупаемость -- если они проект целиком за бюджетные деньги реализовать хотят?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:09

Re:

  _hunter написав:Какая, нафиг, окупаемость -- если они проект целиком за бюджетные деньги реализовать хотят?
Они ничего не хотят реализовывать, а просто распилить деньги. ...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:29

  Джон написав:
  _hunter написав:Какая, нафиг, окупаемость -- если они проект целиком за бюджетные деньги реализовать хотят?
Они ничего не хотят реализовывать, а просто распилить деньги. ...

Если государство само предлагает -- почему бы и нет?.. -- повторюсь: других _местных_ кандидатов, способных такой проект поднять -- всеравно нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:56

Re:

  _hunter написав:От Киева хотя бы километров на 20 отъехать не пробовал?..
Опять же -- компьютеры должны не просто "быть" -- их нужно минимальное количество: тут в столице некоторые новострои провайдеры подключать не хотят -- типа "да ну, мороки много, вы сходу 100 квартир хотя бы найдите для поключения".


Не целиком, а магистральные линии и госструктуры за бюджет, а частных клиентов сами подключают. Я был в селах в 100 км от облцентров и на заброшенные хутора они мало похожи.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:05

Re:

  Giroi написав:Предлагающие мобильный интернет пусть подскажут сколько стоит безлимит хотя бы на скорости 3g

Зачем селянину безлим? Ему что, 20 гиг не хватит?
  Giroi написав:а магистральные линии и госструктуры за бюджет

Линию к моему дому никакой бюджет не оплачивал. Чем селянин лучше меня? Горожанин ливз метер. Долой загородный рассизм!
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You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:51

Таки Ахметов ещё имеет возможность получить Укртелеком почти даром:

УКРЕКСІМБАНК ВІДСУДИВ 2,8 МЛРД ГРН У ФІРМИ АХМЕТОВА, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ "УКРТЕЛЕКОМ"
http://finbalance.com.ua/news/ukreksimbank-vidsudiv-28-mlrd-hrn-u-firmi-akhmetova-yakiy-nalezhit-ukrtelekom

СУД ЗНЯВ АРЕШТ З АКЦІЙ "УКРТЕЛЕКОМА", ОЩАДБАНК ПОДАВ АПЕЛЯЦІЮ
Як писав Finbalance, 18.07.2019 Госпсуд м. Києва задовольнив позов ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” до ТОВ “ЕСУ” (в справі №910/6377/19) про стягнення 334,4 млн грн заборгованості за облігаціями (у т.ч. відсотки, інфляційні нарахування, пеня). Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” викупило відповідні права вимоги в збанкрутілого Дельта Банку (дисконт при цьому становив 80%).

За даними держреєстру, кінцевий бенефіціаром ТОВ “ФК “Сокур” є Анатолій Амелін. У 2011-2014 роках він був членом Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (очолював департамент корпоративних фінансів). Як писали тоді ЗМІ, призначення А. Амеліна на відповідну посаду могло відбутися в т.ч. за сприяння Р. Ахметова (на ринку А. Амеліна називали «фінансистом Ахметова»).

У березні 2017 року ТОВ “ЕСУ” мало погасити облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього. Найбільші держателі цих паперів - Ощадбанк та Укрексімбанк (як повідомлялося, в кожного з них у портфелі облігації на суму біля 2 млрд грн). Випуск цих облігацій сприяв процесу приватизації "Укртелекома".

http://finbalance.com.ua/news/sud-znyav-aresht-z-aktsiy-ukrtelekoma-oshchadbank-podav-apelyatsiyu
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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