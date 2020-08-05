"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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Giroi написав:Да, возможно, но я бы проверил цифру 90%, лично я был в селах без Укртелекома, и ни в одном из них нет такой ситуации как ты описал, то есть, в селах есть люди, дети, компьютеры. Вот статья на эту тему: biz.liga.net/all/telekom/article/tsifrovoy-razryv-pochemu-ukrainskie-sela-ostayutsya-bez-interneta Сам Укртелеком оценивал срок окупаемости в 5 лет.
От Киева хотя бы километров на 20 отъехать не пробовал?.. Опять же -- компьютеры должны не просто "быть" -- их нужно минимальное количество: тут в столице некоторые новострои провайдеры подключать не хотят -- типа "да ну, мороки много, вы сходу 100 квартир хотя бы найдите для поключения". -- а тут село за фиг знает сколько сотен километров на те же 100 хат.
Какая, нафиг, окупаемость -- если они проект целиком за бюджетные деньги реализовать хотят?
_hunter написав:От Киева хотя бы километров на 20 отъехать не пробовал?.. Опять же -- компьютеры должны не просто "быть" -- их нужно минимальное количество: тут в столице некоторые новострои провайдеры подключать не хотят -- типа "да ну, мороки много, вы сходу 100 квартир хотя бы найдите для поключения".
Не целиком, а магистральные линии и госструктуры за бюджет, а частных клиентов сами подключают. Я был в селах в 100 км от облцентров и на заброшенные хутора они мало похожи.
СУД ЗНЯВ АРЕШТ З АКЦІЙ "УКРТЕЛЕКОМА", ОЩАДБАНК ПОДАВ АПЕЛЯЦІЮ
Як писав Finbalance, 18.07.2019 Госпсуд м. Києва задовольнив позов ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” до ТОВ “ЕСУ” (в справі №910/6377/19) про стягнення 334,4 млн грн заборгованості за облігаціями (у т.ч. відсотки, інфляційні нарахування, пеня). Згідно з судовими матеріалами, ТОВ “Фінансова компанія “Сокур” викупило відповідні права вимоги в збанкрутілого Дельта Банку (дисконт при цьому становив 80%).
За даними держреєстру, кінцевий бенефіціаром ТОВ “ФК “Сокур” є Анатолій Амелін. У 2011-2014 роках він був членом Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (очолював департамент корпоративних фінансів). Як писали тоді ЗМІ, призначення А. Амеліна на відповідну посаду могло відбутися в т.ч. за сприяння Р. Ахметова (на ринку А. Амеліна називали «фінансистом Ахметова»).
У березні 2017 року ТОВ “ЕСУ” мало погасити облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього. Найбільші держателі цих паперів - Ощадбанк та Укрексімбанк (як повідомлялося, в кожного з них у портфелі облігації на суму біля 2 млрд грн). Випуск цих облігацій сприяв процесу приватизації "Укртелекома".