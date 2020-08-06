"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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Giroi написав:Есть и такие тарифы, гривен по 150-200 на человека....
Ну, и чудненько.
Giroi написав:Магистральные линии - это линии между селами, на них Укртелеком и хочет наколядовать из бюджета.
Я в курсе что такое магистральные линии. И не важно укртелеком или ты предлагают их строить за бюджет - они не должны строиться за бюджет, они должны строиться как ты сказал за "инвестиции Укртелекома".
Giroi написав:А за подключение каждого дома хотят 1200 грн, и потом 180-270 грн в месяц... Где там личные инвестиции Укртелекома
А я говорил что они там есть, или к чему это?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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