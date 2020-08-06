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"Укртелеком" Ахметова пропонує,
щоб Кабмін заплатив 1,4...

"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 06:01

Re:

  Giroi написав:Есть и такие тарифы, гривен по 150-200 на человека....

Ну, и чудненько.
  Giroi написав:Магистральные линии - это линии между селами, на них Укртелеком и хочет наколядовать из бюджета.
Я в курсе что такое магистральные линии. И не важно укртелеком или ты предлагают их строить за бюджет - они не должны строиться за бюджет, они должны строиться как ты сказал за "инвестиции Укртелекома".
  Giroi написав:А за подключение каждого дома хотят 1200 грн, и потом 180-270 грн в месяц... Где там личные инвестиции Укртелекома

А я говорил что они там есть, или к чему это?
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