А також поговоримо про податок на оренду квартир, і кредити 5-7-9%.
Дивися повний текст День фінансів, 30 липня: що може «Дія» 2.0, і як змінили штрафи за податкові порушення.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:02
День фінансів, 30 липня: що може «Дія» 2.0, і як змінили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 30 липня: що може «Дія» 2.0, і як змінили штрафи за податкові порушення.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:02
Давно пора було зробити ідентифікацію за штрихкодом -- ці ксерення документів при купівлі б.у. ноутбука вже дістали. Давайте повідксероємо всі бандитські морди тих, хто на мейбахах і бентлі під кабмін підїжджає -- користі буде більше.
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