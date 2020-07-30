Згідно з даними ресурсу Marine Traffic "Академік Черський" продовжує стояти в німецькому порту Мукран, логістичної базі Nord Stream 2.
Дивися повний текст \"Газпром\" втратив єдине судно, яке може добудувати \"Північний потік - 2\".
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:12
"Газпром" втратив єдине судно, яке може добудувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Газпром\" втратив єдине судно, яке може добудувати \"Північний потік - 2\".
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