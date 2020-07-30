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"Газпром" втратив єдине судно,
яке може добудувати...

"Газпром" втратив єдине судно, яке може добудувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:12

"Газпром" втратив єдине судно, яке може добудувати...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними ресурсу Marine Traffic "Академік Черський" продовжує стояти в німецькому порту Мукран, логістичної базі Nord Stream 2.

Дивися повний текст \"Газпром\" втратив єдине судно, яке може добудувати \"Північний потік - 2\".
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:12

Детское заметание следов
georgijrabotnikov
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