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"Газпром" втратив єдине судно, яке може добудувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними ресурсу Marine Traffic "Академік Черський" продовжує стояти в німецькому порту Мукран, логістичної базі Nord Stream 2.
Дивися повний текст \"Газпром\" втратив єдине судно, яке може добудувати \"Північний потік - 2\"
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:12
Детское заметание следов
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