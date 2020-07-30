Згідно з даними ресурсу Marine Traffic "Академік Черський" продовжує стояти в німецькому порту Мукран, логістичної базі Nord Stream 2.
Дивися повний текст \"Газпром\" втратив єдине судно, яке може добудувати \"Північний потік - 2\".
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:12
"Газпром" втратив єдине судно, яке може добудувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Газпром\" втратив єдине судно, яке може добудувати \"Північний потік - 2\".
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:31
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:32
Так втратив чи заховав. Втратив -- це коли судно лежить на дні у порті Мукран.
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:02
Да газпром 10 таких суден-трубоукладчиков купит или построит, если надо будет. Чему вы радуетесь? То, что люди выезжают массово из страны - уже никого не волнует? Сейчас главное - как там у газпрома дела?
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