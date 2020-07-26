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Українці стали більше купувати
автомобілів з Китаю:...

Українці стали більше купувати автомобілів з Китаю:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:49

Українці стали більше купувати автомобілів з Китаю:...

Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують купувати автомобілі з Китаю.

Дивися повний текст Українці стали більше купувати автомобілів з Китаю: ТОП-3 найпопулярніших брендів.
R2
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