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1 серпня податкова запускає "касові апарати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:34
Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня 2020 року впроваджується застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Дивися повний текст 1 серпня податкова запускає \"касові апарати в смартфоні\": етапи запровадження, штрафи, кешбек
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:35
Вангую. Появятся сайты-базы со списками телефонов стукачей.
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