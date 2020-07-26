RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
1 серпня податкова запускає
"касові апарати в...

1 серпня податкова запускає "касові апарати в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:34

1 серпня податкова запускає "касові апарати в...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня 2020 року впроваджується застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Дивися повний текст 1 серпня податкова запускає \"касові апарати в смартфоні\": етапи запровадження, штрафи, кешбек.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89580
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:35

Вангую. Появятся сайты-базы со списками телефонов стукачей.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 15.02.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з...
R2 » Чет 30 лип, 2020 17:04
4 215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 12:54
ssnet
З 1 серпня впроваджуються програмні РРО
R2 » Пон 27 лип, 2020 08:05
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 08:05
knoppixx
З 1 серпня діятимуть нові штрафи за порушення в сфері РРО
R2 » Нед 26 лип, 2020 19:05
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 19:05
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.