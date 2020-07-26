З 1 серпня 2020 року впроваджується застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Дивися повний текст 1 серпня податкова запускає \"касові апарати в смартфоні\": етапи запровадження, штрафи, кешбек.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:34
1 серпня податкова запускає "касові апарати в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1 серпня податкова запускає \"касові апарати в смартфоні\": етапи запровадження, штрафи, кешбек.
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