З 1 серпня 2020 року впроваджується застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Дивися повний текст 1 серпня податкова запускає \"касові апарати в смартфоні\": етапи запровадження, штрафи, кешбек.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:34
1 серпня податкова запускає "касові апарати в...
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Дивися повний текст 1 серпня податкова запускає \"касові апарати в смартфоні\": етапи запровадження, штрафи, кешбек.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:09
Из-за таких, как вы, Украина всегда будет в деpьме. Не хочешь работать честно - закройся и найди НОРМАЛЬНУЮ работу.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:51
Мне вот все равно непонятно. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице
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