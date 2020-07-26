1 серпня податкова запускає

Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:18

freelanc написав: p_a_l написав: Вангую. Появятся сайты-базы со списками телефонов стукачей. Вангую. Появятся сайты-базы со списками телефонов стукачей.

Из-за таких, как вы, Украина всегда будет в деpьме. Не хочешь работать честно - закройся и найди НОРМАЛЬНУЮ работу. Из-за таких, как вы, Украина всегда будет в деpьме. Не хочешь работать честно - закройся и найди НОРМАЛЬНУЮ работу.

Из-за таких как вы, честные предприниматели уйдут в тень от этого геморроя.Я оплачиваю налоги на месяц вперед. К тому же у меня собственное производство, могу и без рро. Но скоро загонят всех.Украина всегда будет в дерьме и от оплаты налогов это не зависит. Чтобы было чисто, не нужно мусорить. Чтобы было богато, не нужно воровать.Вы наверно еще наивный и с системой не сталкивались. Попробуйте сходить в туалет, но перед походом по закону вы сначала пойдите в магаз и прикупите разовую туалетную бумагу на один сеанс. Законодателю все равно что вы в любую минуту можете в штаны накласть. Главное чтобы вовремя покупали бумагу и на один раз. А если не дотерпите и в штаны наложите, то штраф, без бумаги тоже штраф.Это по вашему честно или как в дерьме?