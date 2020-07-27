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1 серпня податкова запускає
"касові апарати в...

1 серпня податкова запускає "касові апарати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:34

1 серпня податкова запускає "касові апарати в...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня 2020 року впроваджується застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Дивися повний текст 1 серпня податкова запускає \"касові апарати в смартфоні\": етапи запровадження, штрафи, кешбек.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:09

  p_a_l написав:Вангую. Появятся сайты-базы со списками телефонов стукачей.

Из-за таких, как вы, Украина всегда будет в деpьме. Не хочешь работать честно - закройся и найди НОРМАЛЬНУЮ работу.
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freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:51

Мне вот все равно непонятно. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:49

  PUnder написав:Мне вот все равно непонятно. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице

написанно же в новости:
РРО є не обов’язковим при продажу продукції власного виробництва:
у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі — шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через банк або шляхом безпосереднього внесення коштів через касу банку.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:18

  freelanc написав:
  p_a_l написав:Вангую. Появятся сайты-базы со списками телефонов стукачей.

Из-за таких, как вы, Украина всегда будет в деpьме. Не хочешь работать честно - закройся и найди НОРМАЛЬНУЮ работу.

Из-за таких как вы, честные предприниматели уйдут в тень от этого геморроя.
Я оплачиваю налоги на месяц вперед. К тому же у меня собственное производство, могу и без рро. Но скоро загонят всех.
Украина всегда будет в дерьме и от оплаты налогов это не зависит. Чтобы было чисто, не нужно мусорить. Чтобы было богато, не нужно воровать.
Вы наверно еще наивный и с системой не сталкивались. Попробуйте сходить в туалет, но перед походом по закону вы сначала пойдите в магаз и прикупите разовую туалетную бумагу на один сеанс. Законодателю все равно что вы в любую минуту можете в штаны накласть. Главное чтобы вовремя покупали бумагу и на один раз. А если не дотерпите и в штаны наложите, то штраф, без бумаги тоже штраф.
Это по вашему честно или как в дерьме?
Востаннє редагувалось p_a_l в П'ят 31 лип, 2020 16:28, всього редагувалось 4 разів.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:21

  _hunter написав:
  PUnder написав:Мне вот все равно непонятно. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице

написанно же в новости:
РРО є не обов’язковим при продажу продукції власного виробництва:
у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі — шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через банк або шляхом безпосереднього внесення коштів через касу банку.

В статье написано что типа обязательно. НЕ - забыли написать в русском варианте. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:09

  PUnder написав:Мне вот все равно непонятно. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице


Если исключительно с юриками и исключительно по безналу, тогда РРО не нужен.
freeze
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