|
|
|
1 серпня податкова запускає "касові апарати в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:34
Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня 2020 року впроваджується застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Дивися повний текст 1 серпня податкова запускає \"касові апарати в смартфоні\": етапи запровадження, штрафи, кешбек
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89587
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:09
p_a_l написав:
Вангую. Появятся сайты-базы со списками телефонов стукачей.
Из-за таких, как вы, Украина всегда будет в деpьме. Не хочешь работать честно - закройся и найди НОРМАЛЬНУЮ работу.
.
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:51
Мне вот все равно непонятно. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1096
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:49
PUnder написав:Мне вот все равно непонятно
. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице
написанно же в новости:
РРО є не обов’язковим при продажу продукції власного виробництва:
у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі — шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через банк або шляхом безпосереднього внесення коштів через касу банку.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2504
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:18
freelanc написав: p_a_l написав:
Вангую. Появятся сайты-базы со списками телефонов стукачей.
Из-за таких, как вы, Украина всегда будет в деpьме. Не хочешь работать честно - закройся и найди НОРМАЛЬНУЮ работу.
Из-за таких как вы, честные предприниматели уйдут в тень от этого геморроя.
Я оплачиваю налоги на месяц вперед. К тому же у меня собственное производство, могу и без рро. Но скоро загонят всех.
Украина всегда будет в дерьме и от оплаты налогов это не зависит. Чтобы было чисто, не нужно мусорить. Чтобы было богато, не нужно воровать.
Вы наверно еще наивный и с системой не сталкивались. Попробуйте сходить в туалет, но перед походом по закону вы сначала пойдите в магаз и прикупите разовую туалетную бумагу на один сеанс. Законодателю все равно что вы в любую минуту можете в штаны накласть. Главное чтобы вовремя покупали бумагу и на один раз. А если не дотерпите и в штаны наложите, то штраф, без бумаги тоже штраф.
Это по вашему честно или как в дерьме?
Востаннє редагувалось p_a_l
в П'ят 31 лип, 2020 16:28, всього редагувалось 4 разів.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2996
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:21
_hunter написав: PUnder написав:Мне вот все равно непонятно
. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице
написанно же в новости:
РРО є не обов’язковим при продажу продукції власного виробництва:
у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі — шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через банк або шляхом безпосереднього внесення коштів через касу банку.
В статье написано что типа обязательно. НЕ - забыли написать в русском варианте.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2996
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:09
PUnder написав:
Мне вот все равно непонятно. Если я фоп 3тья группа, работаю только с юриками по безналу. Они платят когда им удобно, то мне надо постоянно сидеть в интернет банке и смотреть когда зашла оплата и тут же чек выбивать. А если я в отпуске или недай Бог в больнице
Если исключительно с юриками и исключительно по безналу, тогда РРО не нужен.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17828
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4332 раз.
- Подякували: 7005 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|46
|
П'ят 31 лип, 2020 17:40
R2
|
|4
|241
|
П'ят 31 лип, 2020 12:54
ssnet
|
|1
|120
|
|