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Міненерго озвучило перші кроки
реалізації "зеленого" закону

Міненерго озвучило перші кроки реалізації "зеленого" закону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:06

Міненерго озвучило перші кроки реалізації "зеленого" закону

Пропонуємо до обговорення:
В. о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла, як міністерство буде реалізовувати положення закону про вдосконалення умов підтримки "зеленої" енергетики.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:06

да уж брать кредиты чтобы покрыть "долги" перед Ахметкой и компанией - это молодцы.
Это по нашему.
Говорите, что съекономите 2 млрд долл жо 2030 года?
А сколько кредитов возьмете чтобы платить по 5 грн за кВт?
vlinev2
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