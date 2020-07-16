В. о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла, як міністерство буде реалізовувати положення закону про вдосконалення умов підтримки "зеленої" енергетики.
Дивися повний текст Міненерго озвучило перші кроки реалізації \"зеленого\" закону.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:06
Міненерго озвучило перші кроки реалізації "зеленого" закону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерго озвучило перші кроки реалізації \"зеленого\" закону.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:06
да уж брать кредиты чтобы покрыть "долги" перед Ахметкой и компанией - это молодцы.
Это по нашему.
Говорите, что съекономите 2 млрд долл жо 2030 года?
А сколько кредитов возьмете чтобы платить по 5 грн за кВт?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:53
Re: Міненерго озвучило перші кроки реалізації "зеленого" зак
Так у Рыжего и будут брать кредиты)))
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