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Покупець готелю "Дніпро" успішно
пройшов перевірку Фонду...

Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:11

Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Національна Електронна Біржа - майданчик системи Прозорро.Продажі.

Дивися повний текст Покупець готелю \"Дніпро\" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:11

Огласите, пожалуйста, весь список участников)))
vlinev2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:29

  vlinev2 написав:Огласите, пожалуйста, весь список участников)))


А там только игровые ники для проверки подавались :). Даже если б игроманы выиграли все турниры последних лет и не ели, то 40млн уе не насобирали. Там призовые по 1-3млн. На всех участников турниров а не каждому кто в команде.
PUnder
 
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