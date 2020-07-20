Про це повідомляє Національна Електронна Біржа - майданчик системи Прозорро.Продажі.
Дивися повний текст Покупець готелю \"Дніпро\" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:11
Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Покупець готелю \"Дніпро\" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:29
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