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Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Національна Електронна Біржа - майданчик системи Прозорро.Продажі.
Дивися повний текст Покупець готелю \"Дніпро\" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:11
Огласите, пожалуйста, весь список участников)))
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vlinev2
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:29
vlinev2 написав:
Огласите, пожалуйста, весь список участников)))
А там только игровые ники для проверки подавались
. Даже если б игроманы выиграли все турниры последних лет и не ели, то 40млн уе не насобирали. Там призовые по 1-3млн. На всех участников турниров а не каждому кто в команде.
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PUnder
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:35
Учасники были еще те черти - новинский тигипко черновецкий, слава Богу что их уделали
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l4567
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:28
l4567 написав:
Учасники были еще те черти - новинский тигипко черновецкий, слава Богу что их уделали
Вы думаете там какие-то геймеры "наиграли" эти деньги?
Происхождение этих денег равно "выиграл в лотерею или казино 10 раз подряд". Ну типа как Ляшко.
Но в ФДМУ решили прикинуться "шлангами"
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:31
PUnder написав: vlinev2 написав:
Огласите, пожалуйста, весь список участников)))
А там только игровые ники для проверки подавались
. Даже если б игроманы выиграли все турниры последних лет и не ели, то 40млн уе не насобирали. Там призовые по 1-3млн. На всех участников турниров а не каждому кто в команде.
Для ФДМУ такое прокатило. Возможно, не за просто так
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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