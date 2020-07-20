Про це повідомляє Національна Електронна Біржа - майданчик системи Прозорро.Продажі.
Дивися повний текст Покупець готелю \"Дніпро\" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:11
Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Покупець готелю \"Дніпро\" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:29
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:35
Учасники были еще те черти - новинский тигипко черновецкий, слава Богу что их уделали
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:28
Вы думаете там какие-то геймеры "наиграли" эти деньги?
Происхождение этих денег равно "выиграл в лотерею или казино 10 раз подряд". Ну типа как Ляшко.
Но в ФДМУ решили прикинуться "шлангами"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:31
Для ФДМУ такое прокатило. Возможно, не за просто так
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 01 сер, 2020 09:48
Да! Страна получила почти впервые реальную стоимость за актив а не так как у тигибка... Воры обидились ... Почему они не воют на недавную продажу офиса дельты????
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